إسماعيل يشهد توقيع اتفاقية شراكة في مجال الطاقة مع المفوض الأوروبي

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تابع موقع مصر 365 قيام رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل بتوقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة البترول المصرية وبين ميجيل أرياس كانيتي “المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ” والتي تخص عقد شراكة استراتيجية في الطاقة والعمل على زيادة فرص التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

وقد تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد عقب توقيع الاتفاقية عن عقد لقاء آخر بين المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ وبين رئيس الحكومة المصري المهندس شريف إسماعيل، وتأتي تلك الاتفاقية في ظل سعي الحكومة المصرية في تحقيق مزيد من التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي داخل الأراضي المصرية.

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