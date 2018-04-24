الاتحاد الأوروبي يمنح الدولة المصرية 1,3 مليار يورو لتطوير ودعم الطاقة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل أريا سكانيتي حيث تم عقد جلسة مع المهندس طارق البنا وزير البترول ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الكهرباء.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم والتي تعد علامة فارقة بين جمهورية مصر العربية وبين الاتحاد الأوروبي من أجل العمل على تعزيز العلاقات الدولية مما يجعل هنا شراكة قوية والعمل على تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وبين دول الاتحاد الأوروبي.

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وتعد هذه مذكرة التفاهم تلك ليست الأولى من نوعها من حيث تم توقيع اتفاقيات أخرى سابقة منها خلال عام 2008، وأوضح أن هناك تدعيم في مجال الغاز والطاقة وخصوصاً داخل جمهورية مصر العربية بسبب ما تمتلكه الدول المصرية من مقومات في ذلك المجال.

وقد أشار أن هناك العديد من الشركات التابعة إلى دول الاتحاد الأوروبي تقوم بعمليات تنقيب وبحث في جمهورية مصر العربية وقد أشار أن الاتحاد الأوروبي قد ساهم في استقبال الغاز الطبيعي المسار في محافظة دمياط وأن دول الاتحاد الأوروبي سوف تقوم بمساعدة الدولة المصرية في مجال إنتاج الطاقة.

وقد أشار أن دول الاتحاد الأوروبي سوف تقوم أيضا بمساعدة الدولة المصرية في إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وكل هذه المؤشرات تدل على أن جمهورية مصر العربية سوف تصبح دولة كبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة والجديدة وأضاف أن مذكرة التفاهم التي قد تم توقيعها سوف تساهم في أن تصبح الدولة المصرية مركز للطاقة المتجددة والجديدة في المنطقة.

وأكد على أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وإنتاج الطاقة بهدف ثاني وهو العمل على تطوير قطاع الكهرباء، والهدف الثالث هو العمل على تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة والهدف الرابع هو العمل على تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة.

وقد أوضح أن الهدف الخامس هو العمل على تطوير شبكات نقل الكهرباء في جمهورية مصر العربية وأضاف أن السبب السادس هو الإسهام في تطوير المجالات الصناعية والتكنولوجية والعلمية في مجال الطاقة، وقد أكد أن جميع دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة بالعمل على مد يد العون إلى الدولة المصرية في مجال إنتاج الطاقة.

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