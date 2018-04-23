النقد الدولي: ارتفاع الدين العالمي إلى 164 ألف مليار دولار

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تابع موقع مصر 365 الكشف عن تقرير قد تم إصداره من صندوق النقد الدولي حول الدين العالمي والذي بلغ حوالي مائة وأربعة وستين ألف مليار دولار أمريكي بما يعادل 225% من صافي الإنتاج العالمي.

وقد أوضح التقرير الاقتصادي “إن ما يشهده العالم يعد رقم قياسي خلال الوقت الراهن، ويهدد أمن وقوى الدول وخصوصاً أن معظم تلك الديون لشركات وكذلك مؤسسات القطاع الخاص”.

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وأظهر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن الدين العالمي قد تضاعف أثني عشر مرة منذ عام 2009 على الرغم من أن الوضع خلال عام 2009 كان تحت تأثير الأزمة العالمية الاقتصادية خلال عام 2008.

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