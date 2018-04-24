انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم لتسجل 25 جنيه للكيلو

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تابع موقع مصر 365 مواصلة أسعار الدواجن البيضاء خلال البورصة الرئيسية للدواجن في الانخفاض خلال تعاملات اليوم الموافق الثلاثاء ليصبح سعر الكيلو خمسة وعشرين جنيهاً.

وقد انخفضت أسعار الدواجن اليوم عن تعاملات مساء أمس حيث سجل الكيلوغرام الواحد من سبعة وعشرين جنيهاً إلى ستة وعشرين جنيهاً، لتواصل الانخفاض اليوم مسجلة خمسة وعشرين جنيهاً.

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وقد شهدت أسعار الفراخ “الساسو” استقرار حيث سجل سعر الكيلو أربعة وثلاثين جنيهاً، وتراوح سعر الكتكوت الابيض ما بين 5,25 إلى خمسة جنيهات ونصف، وسجل سعر الكتكوت الساسو ما بين جنيه ونصف إلى 175 قرشاً.

كما شهد أسعار الدواجن الأمهات البيضاء انخفاض في الأسعار حيث سجل تسعة عشر جنيها بدلاُ من عشرين جنيهاً.

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