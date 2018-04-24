مدبولي يعلن عن موعد تسليم الوحدات السكنية بمشروع الأسمرات 3 بالمقطم

Advertisements

تابع موقع مصر 365 قيام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة تفقديه من أجل تفقد الإجراءات التنفيذية من أجل الانتهاء من تنفيذ سبعة آلاف وأربعمائة وأربعين وحدة سكنية تابعة إلى مشروع الأسمرات 3 والذي يتم إقامته في منطقة المقطم.

وقد صحب الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته التفقدية إلى مشروع الأسمرات المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري الدكتور عاصم الجزار.

Advertisements

وقد جاءت زيارة وزير الإسكان اليوم إلى مشروع الأسمرات 3 بعد تفقده لمثلث ماسبيرو وكذلك تفقده لمشروع روضة السيد وتل العقارب، ويتم تنفيذ ما يقارب من سبعة آلاف وأربعمائة وأربعين وحدة سكنية في مشروع الأسمرات 3.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع الأسمرات 3 خلال نهاية شهر يونيو القادم والبدء في مراحل تسكين المستحقين لهم، وقد أوضح أن تلك العمارات تتكون من دور أرضي وتسعة أدوار متكررة وتحتوى كل عمارة سكنية على ستين وحدة.

وقد كلف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة العمل على صرف المستحقات المالية والانتهاء من جميع أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع وكذلك العمل على سرعة الانتهاء من إقامة المباني الخدمية في أسرع وقت ممكن.

وقد أعلن المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق أن مشروع الأسمرات 3 يتضمن على مائة وستة وسبعين محلاً تجارياً متنوع الأغراض.

وأضاف أنه يوجد في المشروع عدد من المباني الخدمية ومنها “مبنى اجتماعي، أربعة ملاعب متعددة الأغراض وحمامي سباحة، وملعب لكرة القدم، وحديقة للأطفال، بالإضافة إلى أربعة حضانات على مساحة أربعمائة وستين متراً لكل حضانة، وأربعة وحدات سكنية، وساحة لانتظار السيارات تسع إلى ألف سيارة، ومسجد وكنيسة ومخبز ينتج حوالي مليون ومائتين وخمسين ألف رغيف يومياً”.

أقرا المزيد التفاصيل الكاملة لجولة وزير الإسكان في «مثلث ماسبيرو»