مصادر: ارتفاع إنتاج حقل «ظُهر» لـ700 مليون قدم مكعب يوميًا

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كشفت مصادر داخل وزارة البترول ، اليوم الثلاثاء ، عن ارتفاع الإنتاج في حقل « ظُهر » العملاق ، في البحر المتوسط، إلى ما يقرب من 700 مليون قدم مكعب يوميًا ، من الغاز الطبيعي .

وأضافت المصادر ، في تصريحات صحفيّة عنها ، اليوم الثلاثاء ، أن هذه الزيادة ، جاءت عقب ربط خط الإنتاج الأول من المرحلة الأولى ، مساء أمس الإثنين ، بطاقة 350 مليون قدم مكعب ، تضاف إلى مرحلة الإنتاج المبكر ، والتي تقدر بـ350 مليون قدم مكعب .

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وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس طارق الملا ، كان قد كشف عن بدء الإنتاج التجريبي ، من مرحلة الإنتاج المبكر من الحقل ، في منتصف شهر ديسمبر 2017 ، بطاقة إنتاجية تصل إلى ما يقرب من 350 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز ، وذلك قبل افتتاح هذه المرحلة رسميًا ، في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نهاية يناير الفائت .

وأشار المصدر ، آلى تشغيل الخط الثاني ، خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل ، وذلك بطاقة تبلغ 350 مليون قدم جديدة ، وبهذا يصبح إجمالي الإنتاج ، قرابة 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز .

شركة « إيني » الإيطالية ، كانت قد أعلنت عن كشف حقل « ظُهر » ، في شهر أغسطس من العام 2015 ، بمنطقة امتياز « شروق » ، في المياه العميقة بالبحر المتوسط .

ويقع الاكتشاف ، على مساحة تصل إلى ما يقرب من 100 كيلو متر مربع ، وتقدر احتياطياته بقرابة 30 تريليون قدم مكعب من الغاز ، وهو ما جعله الحقل الأضخم في البحر المتوسط .

مشروع تنمية حقل « ظُهر » العملاق ، واحد من أهم الاكتشافات الغازية ، التي تحققت خلال الفترة الأخيرة .

ووفق تصريحات سابقة ، قالها المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، فإنَّ إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ، وصل إلى نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا ، وذلك عقب إضافة ما يقرب من 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز ، بعد بدء الإنتاج من 4 مشروعات ، هي المرحلة الأولى من مشروع حقول شمال الإسكندرية ، وتنمية مشروع حقل نورس ، وبدء الإنتاج من حقل أتول ، وبدء الإنتاج المبكر من حقل ظهر .