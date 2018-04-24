جيم كيم يعرب عن سعادته بشأن الإصلاحات الاقتصادية بمصر

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم حيث أعرب عن سعادته الغامرة بشأن الإصلاح الاقتصادي داخل الدولة المصرية والذي قد تم إجراؤه خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن جيم كيم عبر حسابه الشخصي عبر “تويتر” قائلاً “يمثل تقدم البلاد فرصة لمزيد من توفير الوظائف والنمو في القطاع الخاص والاستثمارات في جودة التعليم، وستزود الشباب المصري بالمهارات اللازمة لمستقبل أكثر تطلباً في التكنولوجيا الرقمية”.

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وقد قام جيم كيم أيضا بنشر وصوره له خلال لقائه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر على هامش اجتماعات الربيع مع “البنك الدولي”.

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