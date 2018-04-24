بمناسبة شهر رمضان.. قرار هام من وزارة التموين بشأن صرف السلع التموينية

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أعلن مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، بأن الوزارة قد قررت تقديم موعد صرف السلع التموينية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، وهذا لأن شهر رمضان سيوافق 17 مايو 2018.

كما قررت الوزارة أنه سوف يتم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو القادم، ابتداءً من منتصف الأسبوع القادم، وذلك حتى يستعد المواطنين لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتوفير الاحتياجات اللازمة لشهر رمضان.

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وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها قد قامت بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك بالمجمعات الاستهلاكية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور “على المصيلحى” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قد قامت بتوفير كميات كبيرة من شنط رمضان بسعر مخفض، وأن الوزارة في الوقت الحالي تعمل على مراقبة الأسواق وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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