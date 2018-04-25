طرح 70 ألف هاتف محمول من «SICO» أول مايو

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أعلنت شركة « سيكو » (صاحبة أول هاتف محمول مصري) ، اليوم الأربعاء ، عن طرح 70 ألف جهاز بداية من شهر مايو المقبل ، بعد أن باعت الشركة ، الدفعة الأولى من المنتج ، في الأسواق المصريّة ، بعد شهرين من الإعلان عن طرحه .

من جانبه ، أعلن رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون « SICO » ، المهندس محمد سالم ، عن نفاد الكميات الأولى من الهاتف المصري « نيلكس » ، التي بلغت ما يقرب من 60 ألف هاتف محمول ، موضحًا : « طرحنا 60 ألف جهاز دفعة أولى في السوق ، والحمد لله خلصوا ، وبداية شهر مايو المقبل ، سنطرح 70 ألف جهاز جديد » .

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وكشف رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون ، « SICO » ، في تصريحات صحفيّة عنه ، اليوم الأربعاء ، عن وجود العديد من الطلبات على الهاتف المحمول المصري ، بجميع فئاته ، لافتًا إلى أنَّ شركة « SICO » ، تسعى لتلبية هذه الطلبات ، مؤكدًا أنَّ الشركة تخطط حاليًا ، للتوسع في عملية التصنيع .

كانت رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون ، « SICO » ، طرحت خلال شهر فبراير الفائت ، أول هاتف مصري الصنع ، بنسبة مكون محلي 45% ، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية ، الموردة لخط إنتاجها .

أسعار الهواتف بدأت من 200 جنيه لهاتف « Mini 3 » ، و850 جنيهًا لهاتف « Plus 2 3G » ، و1000 جنيه لهاتف « Plus 2 4G » ، و2000 جنيه لهاتف « Diamond 2 » ، بينما أعلى فئاتها هو هاتف « Nile X » ، بسعر 4200 جنيه .

وأشار رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون ، « SICO » ، إلى أنَّ الفترة المقبلة ، سوف تشهد توسعًا لمنتجاتها ، في الدولة العربية والإفريقية .

ولفت المهندس محمد سالم ، إلى أنَّ الشركة شحنت أولى دفعات الهاتف ، إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة ؛ من أجل اختبار السوق الخليجية ، على أن تجري شركة « SICO » ، جولة في عدد من الدولة الإفريقية ، للتعاقد مع وكلاء في هذه الدول ، من أجل التصدير .

وأوضح رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون ، « SICO » ، أن الشركة أطلقت شبكة قوية ، من مراكز الدعم الفني ، تصل في إجماليها ، إلى 31 مركز خدمة عملاء وصيانة ، في مختلف محافظات الجمهورية ، بالتزامن مع إطلاق الهاتف المحمول المصري .

وتشير تقارير غير رسمية ، إلى أنَّ إجمالي فاتورة استيراد أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت ، في السوق المحلية ، بلغ 50 مليار جنيه خلال 2017 ، رغم تراجع مبيعات مختلف الشركات ، بعد قرار تعويم الجنيه ، في نوفمبر 2016 .