للمرة الأولى في تاريخها.. رأس مال البورصة يتجاوز تريليون جنيه

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في مستهل تعاملات اليوم الخميس ، بشكل جماعي ، وذلك في ختام جلسات الأسبوع ، مدعومة بعمليات شراء أجراها مستثمرون .

واليوم الخميس ، ربح رأس المال السوقي ، لأسهم الشركات المقيدة في البورصة ، بنحو 6.3 مليار جنيه ، ليتجاوز رأس المال بذلك ، مستوى تريليون جنيه ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البورصة المصرية .

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المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 77.0% ، ليبلغ بذلك مستوى 1826.36 نقطة ، كما ارتفع المؤشر « إيجي إكس 70 » للأسهم الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بنحو 0.04% ، ليبلغ بذلك مستوى 860.96 نقطة .

وشملت الارتفاعات في البورصة أيضا ، مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، و الذي زاد بنحو 0.92% ، ليبلغ مستوى 2287.44 نقطة.