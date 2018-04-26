توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار أمام الجنيه خلال العام المالي القادم

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توقعات سعر الدولار، جاءت توقعات المحللين الاقتصاديين بخصوص قيمة الجنيه واتجاهها خلال العام المالي القادم متباينة، مما يدل على أن توقع اتجاه سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة ليس بالأمر اليسير، حيث جاءت توقعات أحد الخبراء الاقتصاديين تشير إلى تراجع سعر الدولار في تلك الفترة المقبلة لتستقر عند قيمة 16.25 جنيه، في حين أنه هناك من توقع استقرار سعر الدولار وقال ثالث أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة الدولار حتى 18 جنيه.

الجدير بالذكر أن الأسباب التي دفعت المحللين الاقتصاديين لتلك التوقعات، جاءت بناء على أثر خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، وقرارات رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والمواد البترولية قريبًا، وكذلك تغيير سياسة البنك المركزي بخصوص التحول إلى الاقتراض طويل الأجل بدلا من قصير الأجل وكذلك مؤشرات الاستيراد والتصدير.

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وقد ذكرت المحلل لدى بنك الاستثمار “برايم” وتدعى إيمان نجم، أنه من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار خلال النصف الأول من العام المالي القادم حتى يستقر عند سعر 17 جنيه، ومع نهاية العام المالي القادم يكون الدولار قد واصل انخفاضه وصولا إلى سعر 16.25 جنيه.

وأضاف نجم خلال التصريحات التي قامت بها، أن تلك التوقعات جاءت بناء على إعلان المركزي تبنيه سياسة الإقراض طويل الأجل والتخلي عن الإقراض قصير الأجل، هذا بجانب تراجع الاستيراد من الخارج مع اهتمام الحكومة المصرية بالصناعة المحلية.

كما أشارت نجم إلى الأسباب وراء تراجع سعر الدولار، على رأسها الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم، وكذلك تجهيز البنية التحتية التي حققتها الحكومة وأثر الاستقرار والأمن، وبالتالي مدى تأثير تلك العوامل على السياحة الروسية والتي عادت من جديد بعد المشكلات التي عانتها مؤخرا والتي توقفت بسببها لما يقرب من الثلاث سنوات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

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في حين أن أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة “عالية المهدي” قد توقعت أن يشهد سعر الدولار خلال العام المالي القادم استقرار ما بين 17 و18 جنيه، وقد أشارت أن سبب تلك التوقعات يرجع إلى ضعف تأثير معدلات الزيادة في قيمة الصادرات، والتي وصفتها بـ الطفيفة، بحيث لا يمكن أن نلمس لها تأثير قوى على سعر العملة.

وأكملت خلال التصريحات، أن قيمة الزيادة في الصادرات والتراجع في الواردات سجل نحو مليار دولار، وبالتالي لا يمكن أن يكون لتلك القيمة تأثير ملحوظ على سعر الدولار، هذا بجانب أن سعر الدولار أمام الجنيه يتأثر بشكل أساسي بقيمة الاستثمارات الأجنبية وقيمة التحويلات التي يقوم بها المصريين في الخارج.

هذا وأشارت المهدي خلال التصريحات إلى الإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها لإحداث تراجع في قيمة الدولار، وكان من بين الإجراءات التي ذكرتها، أن يقوم البنك بضخ دولار في القطاع المصرفي، إلا أن تأثير هذا الإجراء يختفى في ظل اتجاه المواطنين إلى الإدخار بالعملات الأجنبية، حيث يمكنكم من خلال الإدخار في الذهب والعملات الأجنبية الحفاظ على قيمة المبالغ عن طريق الزيادة في قيمة الذهب والعملات الأجنبية، كما أن قرار المركزي بخفض قيمة الفائدة يتسبب في ارتفاع سعر الدولار.

أما مديرة البحوث التابعة لشركة العربية أونلاين، وتدعى “سالي ميخائيل”، فقد أشارت أنه من المتوقع أن يشهد سعر الدولار خلال العام المالي القادم ارتفاع بحيث يستقر عند مستوى 18 جنيه، معللة تلك التوقعات بمدى تأثير الإجراءات الحكومية بخفض قيمة الدعم عن المياه والطاقة، حيث من الممكن أن تتسبب تلك القرارات بجانب قرار المركزي بخفض سعر الفائدة في ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه.

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