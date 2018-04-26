«ناسداك» تستعد لسوق «بيتكوين» وأخواتها: ندرس الأمر بجدية

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أعلنت شركة « ناسداك » لتداول الأسهم المالية ، استعدادها للدخول في سوق العملات الإلكترونية والتحول ، كي تصبح الشركة ، منصة تبادل رقمية مع مرور الوقت .

الرئيس التنفيذي للشركة ، أدينا فريدمان ، في تصريحات صحفية عنها ، اليوم الخميس ، أن « ناسداك » ، سوف تفكر بشكل جدي ، أن تصبح بورصة افتراضية بمرور الوقت .

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وأضافت « فريدمان » : « إذا درسنا الوضع ، وأعتقد أنه قد حان الوقت ، وأن الأشخاص مستعدون لسوق أكثر تنظيما ، لتوفير تجربة عادلة للمستثمرين » .

وفي وقت سابق من اليوم الخميس ، أعلنت « ناسداك » تعاونها مع منصة تبادل العملات الإلكترونية « جيميني » ، في صفقة تتيح للمنصة ، إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المراقبة الخاصة بـ« ناسداك » ، من أجل ضمان أن تكون المنصة ، سوقًا عادلة للمشاركين بها .

الرئيس التنفيذي لشركة « ناسداك » ، أكدت أن الطروحات الأولية للعملات ، بحاجة لأن تكون منظمة ، لافتة إلى تأييد الإجراءات ، التي تنفذها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية .

والبورصات الأمريكية ، اتهمت في وقت سابق ، أشخاص ، بالاحتيال عبر الطروحات الأولية للعملات الرقمية ، وصرحت أيضا ، بأنها تبحث فرض قواعد تنظيمية .

وفقدت العملات الإلكترونية ، أكثر من 40 مليار دولار في أقل من 24 ساعة ، لتغلب عليها الخسائر ، رغم أن « بيتكوين » ، حافظت على مستواها ، في أعلى 9 آلاف دولار .