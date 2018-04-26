الحكومة: ارتفاع معدل التضخم بعد شهرين

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توقع محمد معيط نائب وزير المالية ، لشؤون الخزانة ، اليوم الخميس ، ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف ، في شهر يوليو المقبل ، على إثر تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي .

وقال نائب وزير المالية ، لشؤون الخزانة ، خلال حوار لنشرة « إنتربرايز » الإلكترونية اليومية : « نتوقع ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف ، وبصورة مؤقتة ، خلال شهر يوليو المقبل ، وذلك بسبب تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي » .

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وتشهد مصر إصلاحات اقتصادية منذ فترة ليست بالقليلة ، أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات في صالح المواطن المصري ، ومن بين هذه الإجراءات ، كان قرار الحكومة بتعويم سعر الجنيه المصري في السوق ، قبل نحو عام ونصف العام .