وزير التجارة: ارتفاع رخص التشغيل بواقع 976 رخصة عن العام الماضي

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حصلت 1164 منشأة صناعية ، على رخص تشغيل وبناء ، وتصاريح تشغيل مؤقتة ، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، خلال شهر مارس الماضي ، وذلك مقارنة بـ188 رخصة ، خلال الشهر ذاته من العام الماضي ، بواقع « 819 رخصة تشغيل ، 62 رخصة بناء ، و 283 تصريح تشغيل مؤقت » ، وذلك حسب ما أعلن المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، اليوم الخميس .

وبحسب وزير التجارة والصناعة ، فإن إجمالي ما صدر رخص التشغيل والبناء وتصاريح التشغيل المؤقتة ، التي صدرت منذ بداية العام المالي في يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضي ، وصلت إلى 6539 رخصة .

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أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة ، الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، بشأن مؤشرات أداء الهيئة ، خلال شهر مارس الماضي ، ومقارنتها بالشهر ذاته من 2017 ، أوضح قيد 959 منشأة في السجل الصناعي ، بينها « 537 سجلا دائما ، و 422 سجلا مؤقتا » ، ليصل إجمالي المنشآت التي قيدت في السجل الصناعي ، 6782 (دائم ومؤقت) ، منذ يوليو 2017 ، وحتى نهاية شهر مارس الفائت .

المهندس طارق قابيل ، قال إن صدور قانون التراخيص الصناعية ، ولائحته التنفيذية ، أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي ، وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة ، لتوفيق أوضاعهم ، والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها القانون .

وأكد وزير التجارة والصناعة ، أن الخريطة الاستثمارية ، تسهم أيضا في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي ، خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ، اعتمدت خلال الفترة من يوليو 2017 ، وحتى نهاية مارس الفائت ، 6 مناطق صناعية جديدة ، في محافظات « الشرقية ، بني سويف ، سوهاج ، قنا ، وأسوان » ، وجار اعتماد مناطق صناعية جديدة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مثل « توسعات منطقة كوم أبوراضي في محافظة بني سويف ، منطقة كركر ، و منطقة العدوة شرق بمحافظة أسوان » .

ولفت المهندس أحمد عبد الرازق ، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إلى أن الهيئة تقدم تسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين ، من أجل توفيق أوضاعهم ، و جذب مستثمرين جدد .

وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تخصيص 30 مشروعا ، وجار تخصيص 74 مشروعا ، إضافة إلى استقبال 89 مشروعا جديدا ، جار دراستهم ، تمهيدا لبدء إجراءات التخصيص للمشروعات الجادة ، لافتا إلى رفض 19 طلب مشروع ، بسبب عدم الجدية .

وفي مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى ، قال المهندس أحمد عبد الرازق ، إن عددها وصل منذ مارس 2017 ، وحتى مارس 2018 ، لنحو 219 مشروعا ، وذلك باستثمارات 98 مليار جنيه ، و بإجمالي مساحة 11 مليونا و416 ألف متر مربع ، موضحا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها ، بلغت 64% من إجمالي الاستثمارات .

وبشأن جهود الهيئة ، في مجال إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص ، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية ، الانتهاء من الأعمال الإنشائية بـ4 مجمعات ، هي « السادات ، بدر ، جنوب الرسوة في بورسعيد ، ومرغم » ، وذلك بإجمالي 739 وحدة .