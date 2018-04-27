«التموين» تطرح 10 آلاف طن لحوم مجمدة فى «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لطرح 10 آلاف طن لحوم مجمدة ، خلال شهر رمضان المقبل ، في معارض « أهلا رمضان » ، وذلك بسعر 60 جنيها للكيلو ، حسب ما أكد مصدر مسؤول ، في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الخميس .

وأضاف المصدر ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، أن الأيام المقبلة ، سوف تشهد تحديد أماكن المعارض في المحافظات ، من أجل عرض السلع الغذائية بها ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ، وغرفة الصناعات الغذائية ، في اتحاد الصناعات المصرية ، وذلك بمشاركة أكثر من 200 تاجر وصانع ومورد .

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مصدر مسؤول في غرفة القاهرة التجارية ، أكد إنشاء معارض « رمضان كريم » ، في بعض المناطق العشوائية والأحياء ، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة ، استعدادا لشهر رمضان الكريم ، وتعرض السلع والمنتجات ، بأسعار مخفضة للمصريين .

ولفت المصدر ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، إلى تحديد المناطق المقرر إنشاء معارض « رمضان كريم » عليها ، وهي « المرج ، شبرا ، الشرابية ، الفسطاط ، ودار السلام » .

إبراهيم العربي ، نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ، أكد وجود تنسيق مع محافظة القاهرة ، لتنظيم المعارض ، من أجل مساندة المواطنين ، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم ، وتوفير منافذ لإقامة معارض للسلع ، وخدمة المواطن البسيط ، الذي يستحق الدعم .

وزاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الخميس ، أنه سيتم تجهيز مناطق للمعارض ، والإعلان عن موعد انطلاق المعارض خلال أيام قليلة ، خاصة بعد تحديد أماكنها ، التي راعت تغطية مناطق متنوعة من محافظة القاهرة .

ولفت « العربي » ، إلى أن أسعار السلع في المعرض ، سوف تكون مخفضة بشكل كبير ، لأنها مدعمة من الغرفة ، وذلك من خلال تحمل خدمات لوجيستية ، تتيح للتجار وضع تخفيضات كبيرة ، على أسعار السلع ، تتراوح بين 15 إلى 30% .

وأكد « العربي » ، أن المعارض تستمر لمدة تزيد عن أسبوع ، بداية من الإعلان عن افتتاحها ، مع وجود مقترحات بمدها لفترة أخرى ، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين ، مع دخول شهر رمضان ، كما توقع « العربي » ، نجاح هذه المعارض .

بدورهم ، رحب مواطنون ، بإنشاء معارض « رمضان كريم » ، مطالبين بزيادة عدد هذه المنافذ ، تسهيلا على المواطنين في شهر رمضان .

سمية حمدي ، موظفة ، أكدت أن معظم الأسر ، تعاني في شهر رمضان الكريم ، خوفا من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية ، وزادت : « هنجيب فلوس مراجعات الامتحانات ولا سلع رمضان ، ولا لبس العيد ، لازم يزودوا معارض ( رمضان كريم ) ، لعرض السلع بأسعار مخفضة » .

حسين السيد ، موظف ، أشاد بأهمية تنظيم معارض « أهلا رمضان » ، مطالبا بزيادة منافذها على مستوى المدن والأحياء ، لتصل إلى عدد أكبر من المواطنين .