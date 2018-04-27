أسعار التكييفات خلال تعاملات اليوم

منذ 49 دقيقة أخبار الاقتصاد
أسعار التكييفات خلال تعاملات اليوم
أسعار التكييفات اليوم

شهدت تعاملات السوق المصرية اليوم للأجهزة الكهربائية استقرار ملحوظ في الأسعار، ونقدم لكم من خلال موقع مصر 365 أسعار أهم الأجهزة الكهربائية والتي يحتاج إليها المستهلك خلال الفترة القادمة، خاصة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وأسعار التكييفات بالطبع على رأس القائمة.

وصل سعر تكييف شارب 1.5 حصان بلازما كلاستر إسبليت بارد وساخن خلال تعاملات اليوم نحو 7445 جنيه، بينما وصل سعر تكييف شارب 2.25 حصان إشبليت بارد ساخن استاندرد خلال تعاملات اليوم 9553 جنيه.

وهناك تكييف شارب 3 أحصنة ديجيتال إشبليت بارد ساخن بريميم والذي سجل خلال تعاملات اليوم 11376 جنيه، أما تكييف تورنيدو 1.5 حصان إشبليت بارد فقد سجل خلال تعاملات اليوم 5935 جنيه.

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