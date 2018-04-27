أسعار المراوح اليوم خلال التعاملات

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شهدت تعاملات اليوم في السوق المصرية استقرار واضح في أسعار السلع، وخاصة الأجهزة الكهربائية، ونقدم لكم من خلال موقع مصر 365 أسعار أهم الأجهزة والمتوقع حاجتنا إليها خلال فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، ومنها المراوح.

حيث وصل سعر مروحة تورنيد بوكس 4 ريشة خلال تعاملات اليوم إلى سعر 390 جنيه، وسجل سعر المرحلة تورنيد سقف خمس سرعات خلال التعاملات اليوم سعر 375 جنيه، أما بالنسبة للمروحة تورنيد مكتب 3 سرعات وبها أباجورة، فقد سجلت خلال تعاملات اليوم سعر 499 جنيه.

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أما بالنسبة لأسعار مراوح توشيبا اليوم، فقد جاء سعر مروحة توشيبا 4 ريشة اليوم 585 جنيه، وسجل سعر المروحة توشيبا الحائط 4 ريشة اليوم 500 جنيه، وهناك مروحة توشيبا ستاند 4 ريشة والتي سجلت خلال تعاملات اليوم 835 جنيه، أما توشيبا مكتب 4 ريشة فقد سجلت خلال تعاملات اليوم 430 جنيه.

ووصل سعر مراوح فريش اليوم كالتالي، سجل سعر رموحة فريش عمود اليوم نحو 405 جنيه، ووصل سعر مروحة فريش ستاند اليوم إلى نحو 300 جنيه، أما سعر المروحة فريش السقف، فقد سجلت خلال تعاملات اليوم 115 جنيه.

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