تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 27 أبريل 2018

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شهدت أسعار الأسمنت ، اليوم الجمعة ، استقرارا سعريا ، حيث سجل أسمنت « العربية المسلح » 1185 جنيهًا للطن ، بينما تساوى « النصر » و« أسيوط » ، بسعر 1120 جنيهًا للطن ، أما سعر « التعمير » ، فوصل إلى 1140 جنيهًا للطن .

وفي سياق متصل ، سجل سعر أسمنت « وادي النيل » ، 1158 جنيهًا للطن ، و « العامرية » 1120 جنيهًا للطن ، و« العسكري » 1120 جنيهًا للطن ، بينما سجل أسمنت « السويس » 1180 جنيهًا للطن ، و« بورتلاند طرة » 1160 جنيهًا للطن .

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أما سعر « أسمنت حلوان » ، فسجل 1160 جنيهًا للطن ، وسجل « مصر بني سويف » 1163 جنيهًا للطن ، و « السويدي » 1185 جنيهًا للطن ، بينما سجل « لافارج للأسمنت المخصوص » ، سعر 1190 جنيهًا للطن .