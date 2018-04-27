تعرف على أسعار «الجبس» اليوم الجمعة 27 أبريل 2018

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شهدت أسعار الجبس ، استقرارا سعريا في الأسواق ، اليوم الجمعة ، حيث سجّل سعر جبس « سيناء » 695 جنيهًا للطن ، و« البلاح » 600 جنيه للطن ، بينما سجل سعر جبس « السويس » 500 جنيه للطن ، و « الدولية » 640 جنيهًا للطن .

وفي سياق متصل ، سجل سعر أسمنت « المعمار » 635 جنيهًا للطن ، و « القومية » 515 جنيهًا للطن .

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واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض ، حيث سجّل سعر سيناء للأسمنت الأبيض « سوبر سيناء » ، 1730 جنيهًا للطن ، و « سوبر رويال المنيا » 1720 جنيهًا للطن ، بينما سجل سعر « حلوان المنيا » 1720 جنيهًا للطن ، و « سيناء للأسمنت الأبيض » 1780 جنيهًا للطن .