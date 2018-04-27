تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 27 أبريل 2018

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شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور ، اليوم الجمعة ، تفاوتا في الاسعار ، حيث سجلت « الطماطم » 4 جنيهات لسعر الكيلو ، بينما سجل « البصل » 5 جنيهات ، و «البطاطس » 4 جنيهات ، و « الفلفل الرومي » 6 جنيهات ، و « البسلة » 5 جنيهات .

وسجل سعر « الفلفل الألوان » 12 جنيهًا ، بينما تراوح سعر كيلو « الكوسة » ، من 4 حتى 8 جنيهات للكيلو ، وبلغ سعر « الخيار » 4 جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار « الملوخية » ، من 4 وحتى 6 جنيهات للكيلو .

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أما سعر « الثوم » ، فبلغ 20 جنيهًا للكيلو ، و « الباذنجان » 5 جنيهات للكيلو ، بينما سجل سعر « الجزر » 7 جنيهات للكيلو ، و « البطاطا » 3 جنيهات للكيلو ، و «البسلة » 6 جنيهات للكيلو ، و « القلقاس » 5 جنيهات للكيلو .