تعرف على أسعار الحديد اليوم الجمعة 27 أبريل 2018

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شهدت أسعار الحديد ، تراجعا سعريا ، اليوم الجمعة ، في بعض الشركات ، وتوقع خبراء في السوق ، أن تعلن باقي المصانع تباعا ، خفض أسعارها ، وذلك بمتوسط 200 جنيه في الطن الواحد ، بالتزامن مع انخفاض أسعار الحديد على مستوى العالم .

واليوم الجمعة ، سجل سعر طن حديد « عز » 12600 جنيه للطن ، وسعر حديد « المصريين » 12550 جنيهًا ، بينما سجل حديد « الجارحي » 12600 جنيه للطن .

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أما سعر حديد « بشاي » ، فسجل 12570 جنيهًا للطن الواحد ، بينما سجل حديد « الجيوشي » 12570 جنيهًا في الطن ، و « العتال » 12250 جنيهًا ، أما حديد « عطية » ، فسجل 12500 جنيه للطن الواحد .