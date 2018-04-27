15% زيادة في صادرات مصر خلال الربع الأول من 2018

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حققت الصادرات المصرية غير البترولية ، زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام 2018 (يناير وفبراير ومارس) ، مسجلة 6 مليارات و324 مليون دولار ، خلال ذات الفترة من العام 2017 ، وذلك بنسبة زيادة بلغت 15% ، وذلك حسب ما أعلن المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، اليوم الجمعة .

وقال المهندس طارق قابيل ، وفق البيان الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة ، اليوم الجمعة ، إنَّ هذه الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية ، إلى الأسواق الخارجية ، ساعدت في تحقيق نمو بحجم التجارة الخارجية ، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018 ، بقيمة 21 مليارًا و265 مليون دولار ، مقارنة بما يقرب من 19 مليارًا و520 مليون دولار ، خلال الفترة ذاتها من العام الفائت ، بنسبة زيادة بلغت نحو 9% ، موضحًا أنَّ عجز الميزان التجاري ، شهد أيضًا تحسنًا ملحوظًا بلغ 2% .

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يأتي هذا ، في إطار أحدث تقرير تلقَّاه وزير التجارة والصناعة ، المهندس طارق قابيل ، من مستودع « بيانات التجارة الخارجية » ، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛ بشأن مؤشرات التجارة الخارجية إلى مصر ، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام .

وأشار « قابيل » ، إلى أنَّ تلك المؤشرات الإيجابية ، تؤكد نجاح جهود وزارة التجارة والصناعة ، في سياق استراتيجيتها لتنمية الصادرات المصرية ، إلى الأسواق الخارجية .

وتستهدف الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة ، وفق المهندس طارق قابيل ، زيادة معدلات الصادرات حتى العام 2020 ، وتشجيع التحول تجاه الصادرات ذات القيمة المضافة العالية ، فضلا عن توسيع قاعدة التصدير ، لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إضافة إلى استهداف الأسواق ، ذات الفرص التصديرية الواعدة .

وقال وزير التجارة والصناعة ، إنَّ الوزارة وضعت قواعد وسياسات ، من أجل مواجهة ظاهرة « الاستيراد العشوائي » ، من أجل ضمان جودة المنتجات المستوردة ، الأمر الذي ساعد في الحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة .

وأشار المهندس طارق قابيل ، إلى أن ثمة 9 قطاعات إنتاجية ، حققت أعلى معدل زيادة في الصادرات ، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018 ، إذ سجَّلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة ، مليارًا و216 مليون دولار ، بزيادة قدرها 24% ، كذلك سجل قطاع الملابس الجاهزة ، 384 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 17% .

وسجل قطاع الصناعات الهندسية ، وفق الوزير ، 591 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 10.5% ، وسجل قطاع المفروشات ، 131 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 5.5% .

وحقق قطاع الغزل والنسيج ، صادرات بقيمة 215 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 6.5% ، عن الفترة ذاتها من العام المنصرم ، أما بالنسبة للصناعات الغذائية ، فسجلت 722 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 5% ، وقطاع مواد البناء ، سجل مليارًا و525 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 8.5% .

وسجلت الحاصلات الزراعية ، 766 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 4.5% ، كما سجل قطاع الصناعات الطبية ، 111 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 9% .

من ناحيته ، قال رئيس الهيئة العامة ، للرقابة على الصادرات والواردات ، المهندس إسماعيل جابر ، إنَّ أبرز الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية ، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام ، تضمنت 9 دول ترتبط مصر معها باتفاقيات دولية ، مثل اتفاقية « الكوميسا » واتفاقية « أغادير » ، ودول مجلس التعاون الخليجي ، والاتحاد الأوروبي .

وهذه الأسواق ، هي : « الإمارات ، السعودية ، الولايات المتحدة ، ألمانيا الاتحادية ، روسيا ، إسبانيا ، تركيا ، إيطاليا ، وبريطانيا » .

وكشف وزير التجارة والصناعة ، عن أن أسواق هذه الدول ، استقبلت صادرات مصرية ، بقيمة 3 مليارات و210 ملايين دولار ، خلال الربع الأول من العام 2018 ، مقارنة بمليارين و742 مليون دولار ، خلال الفترة ذاتها من العام الفائت ، بنسبة زيادة بلغت 8.5% .

واختتم المهندس طارق قابيل ، قائلا إن السياسات التي انتهجتها وزارة التجارة والصناعة ، من أجل ترشيد الواردات ، وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة ، أدت إلى انخفاض ملموس في الواردات المصرية ، من بريطانيا وإيطاليا والإمارات ، بنسبة انخفاض بلغت 27% ، كما شهدت الواردات المصرية ، انخفاضًا ملموسًا من منتجات قطاع الصناعات الهندسية ، بنسبة 2.4% ، والصناعات الطبية ، بنسبة 10% .