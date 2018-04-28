تعرف على محتويات وسعر شنطة رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

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علم موقع “مصر 365” بـ محتويات شنطة رمضان والتي من المقرر أن يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية قبل بداية شهر رمضان الكريم من قبل شركتي الجملة “العامة والمصرية”، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويوجد داخل الشنطة الرمضانية والتى يقدر سعرها بـ 75 جنيهًا، على: ” كيلو من السكر بسعر 8 جنيهات ونصف، وزجاجتين من زيت خليط مقدار 1 لتر بسعر 18 جنيهًا ونصف، و2 كيلو أرز مصري معبأ بسعر 17 جنيهًا، ومسلي صناعي بمقدار 500 جرام بسعر 11 جنيهًا ونصف”.

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واحتوت المكونات على: “برطمان صلصة 300 جرام بسعر 5 جنيهات، و2 كيس مكرونة بمقدار 400 جرام بسعر 4 جنيهات ونصف، و كيلو من البلح الشعبي الجاف بسعر 10 جنيهات”.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “علي المصيلحي”، كان قد أعلن فى وقت سابق عن طرح 450 ألف شنطة رمضانية بالمجمعات الاستهلاكية فى مقابل 80 جنيهًا للفئة الأولى و110 جنيهًا للفئة الثانية إلا أنه تقرر طرح شنط رمضان بسعر 75 جنيهًا فقط، وذلك بحسب تصريحات “محمد سويد”، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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