رئيس «أمازون» يربح 12 مليار دولار في يوم واحد.. تعرف على السبب

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تجاوزت ثروة أغنى ملياردير في العالم ، جيف بيزوس ، صاحب الشركة العالمية الشهيرة « أمازون » ، 131 مليار دولار ، بعد أن ربح 12 مليار دولار ، في ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضي في البورصة ، وذلك بعد ارتفاع أسهم « أمازون » ، في بورصة نيويورك .

وكالة « بلومبرج » ، أعلنت أن أسعار أسهم شركة « أمازون » ، لمتاجر التجزئة الإلكترونية ، و التي يترأسها جيف بيزوس ، بلغت في ختام تعاملات أمس الجمعة ، في بورصة نيويورك ، أكثر من 1572.6 دولار ، للسهم الواحد ، لتسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخها ، بعد أن أعلنت الوكالة ، نتائج الربع الأول من العام الحالي ، 2018 / 2019 ، والتي فاقت التوقعات كافة .

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وخلال الأسبوع الماضي ، أعلنت شركة « أمازون » ، أن صافي أرباحها ، قفز في الربع الأول من العام الحالي ، إلى 1.63 مليار دولار ، أي ما يعادل 3.27 دولار للسهم الواحد ، وذلك مقارنة مع 724 مليون دولار ، أو 1.48 دولار للسهم الواحد ، خلال الربع ذاته من العام الماضي ، أي بزيادة قدرها أكثر من 125 % .

وقفزت إيرادات « أمازون » ، خلال الربع الماضي ، بنسبة 43 % ، لتصل إلى أكثر من 51 مليار دولار ، وذلك مقارنة مع 35.7 مليار دولار ، خلال ذات الربع من العام 2017 .