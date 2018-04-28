تعرف على سعر المتر بأراضي الإسكان الإجتماعي

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أعلن المهندس “أمين غانم” الذي يشغل منصب رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن أسعار الأراضي التي سوف يطرحها الجهاز في مدينة برج العرب الجديدة في الفترة القادمة.

كما أضاف “غانم” خلال حوار عبر إحدى القنوات الفضائية، أنه سوف يتم طرح حوالي 858 قطعة أرض بالإسكان الإجتماعي بالمدينة بمساحات تتراوح بين 209 متر وحتي 270 متر، على أن يتم طرح المتر بسعر 800 جنيه.

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كما أضاف أنه سوف يتم طرح حوالي 1200 قطعة أرض بالإسكان الإجتماعي بموقع متميز، بمساحات تتراوح بين 600 متر وحتى 1200 متر، على أن يكون سعر المتر 1750 جنيه.

أما بشأن قطع الأراضى الأكثر تميزا، أشار المهندس أمين غنيم، أنه سيتم طرح 1650 قطعة أرض بأسعار تصل لـ 1650 جنيها للمتر

وتحدث “غانم” حول موضوع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ، مؤكداً أنه قد تم إزالة جميع التعديات التى تحيط مطار برج العرب، مشيراً أن إدارة الجهاز قد انتهت من إزالة التعديات على ما قرابة 346 فدان، وهذه الأراضي المستردة قد أصبحت تحت إدارة الجهاز.

كما أكد في نهاية حديثه أنه قد تم فتح العرض الفني الخاص بتنفيذ نادي اجتماعي على أرض المدينة والذي تبلغ مساحته 30 فداناً، وسوف يتم فتح العرض المالي في أقرب وقت، مؤكداً أنه في الفترة الماضية تقدم إلى الجهاز 6 شركات للمناقصة لتنفيذ النادي.

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