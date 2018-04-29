النشرة الاقتصادية: تحركات أسعار العملات خلال تعاملات اليوم

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اسعار الدولار والعملات اليوم الأحد 29 أبريل 2018 في البنوك والسوق السوداء، نقدم لحضراتكم في هذا المقال التحركات التي طرأت اليوم فى اسعار العملات فى البنوك وكذلك السوق الموازي.

بالنسبة للتحركات فى سعر الدولار، فقد سجل سعره اليوم استقرارا فى البنوك حيث احتل بنك مصر إيران للتنمية قائمة الأعلى سعراً بقيمة 17.67 للشراء مقابل 17.77 للبيع.

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أما عن سعر الدولار في السوق السوداء فقد وصل إلى 17.71 للشراء مقابل 17.76 للبيع، كما شهدت البنوك الأخرى حالة من الاستقرار فى التحركات ومنها بنك مصرف أبو ظبي والبنك المصرى الخليجى وأخرون حيث سجلت هذه البنوك قيمة 17.66 للشراء مقابل 17.76 للبيع.

أما عن تحركات اليورو اليوم، فقد سجل سعره انخفاضا ملحوظا فى بعض البنوك كمصرف أبو ظبى والبنك الأهلى المتحد والمصرى الخليجى وأخرون حيث انخفضت قيمته للشراء بهذه البنوك من 21.52 إلى 21.29 ، وعلى الرغم من هذه التحركات فقد احتل البنك المصرى لتنمية الصادارت قيمة الاعلى سعرا للشراء حيث سجل 21.52 للشراء مقابل 21.70 للبيع، أما عن قيمته فى السوق السوداء والتى انخفضت ايضا بفارق كبير عما سجلته تعاملات الأيام الماضيه والتى سجل فيها سعره للشراء 21.70 وللبيع بقيمة 21.80 ، أصبحت الأن 21.60 للشراء وبقيمة 21.70 للبيع.

وعن تحركات الريال السعودي اليوم، فقد شهد استقرارا هو الأخر حيث احتل المصرف العربى الدولى وبنك قطر الوطنى المركز الأول فى الأعلى سعرا للشراء خلال الفتره الماضية بقيمة 4.71 ، أما عن حركته فى السوق السوداء فلم يشهد أى تغير خلال التعاملات ، فهو يسجل قيمة 4.79 للشراء و4.71 للبيع، ونلاحظ أيضاً تراجع بنك HSBC والذى كان يحتل المركز الأول فى الأعلى سعراً للشراء بقيمة 4.71 خلال تعاملات الأيام الماضية، فقد أصبحت قيمته الأن 4.70 للشراء وشهد تراجعاُ خلال تعاملات اليوم.