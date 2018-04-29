المصرية للاتصالات تعلن عن 5 باقات جديدة للإنترنت بسرعة تصل إلى 100 ميجابايت.. انفوجراف

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها الشركة المصرية للاتصالات We حيث أعلنت عن نقلة كبيرة في مجال خدمات شبكة الإنترنت الثابتة في جمهورية مصر العربية من خلال إطلاق باقات جديدة وهي باقات we للإنترنت الجدية والتي سوف توفر للعميل سرعات تصل إلى مائة ميجابايت بأسعار غير قابلة للمنافسة.

حيث أن تلك الباقات الجديدة لخدمات الإنترنت سوف تقوم على توفير خدمات متميزة وجديدة للعملاء من خلال مساعدتهم على معرفة السرعة القصوى للخطوط التابعة لهم إلى جانب إتاحة باقات مقترحة قبل أن يتم الاشتراك في الخدمة من خلال زيارة أقرب فرع للعميل من فروع الشركة المصرية للاتصالات أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الأرقام التالية “111، 19777”.

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وقد قامت الشركة بإصدار بيان اليوم الموافق الأحد عن إطلاق باقات إنترنت جديدة تعمل على تعزيز دور الشركة المصرية للاتصالات حيث أنها تعد من الشركات الرائدة في تشغيل خدمات الاتصالات في جمهورية مصر العربية وتماشياً مع رؤية وجهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى رفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت على مستوى جمهورية مصر العربية، بينما يساهم في تحول الدولة إلى المجتمع الرقمي.

وأضاف البيان في إطار سعي الشركة المصرية للاتصالات وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات وبجودة عالية وإضفاء قيمة جديدة والعمل على فتح آفاق جديدة أمام العملاء من خلال استخدامات خدمات الإنترنت من أجل أن تواكب أحدث التطبيقات العالمية.

وتعمل باقات الإنترنت الجديدة المقدمة من قبل الشركة على إتاحة خمسة سرعات بأسعار مختلفة، حيث تتوافر سرعة خمسة ميجابايت بسعر مائة وعشرة جنيهاً فقط لا غير، وسرعة خمسة عشر ميجابايت بسعر مائة وخمسين جنيهاً، وسرعة خمسة وعشرين ميجابايت بسعر مائتين جنيه.

إلى جانب سرعة تصل إلى مائة ميجابايت بسعر ثلاثمائة جنيه، وعند انتهاء سعة التحميل الخاصة بالباقة يستطيع العميل أن يستمتع بالإنترنت بلا حدود بسرعة واحد ميجا بايت، أما في حالة رغبة العميل في العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنه شحن أي من السعات الإكسترا بأسعار متميزة.

وأوضحت الشركة أن العملاء الحاليين في الشركة التحويل إلى الباقات الجديدة للإنترنت عن طريقة الاتصال على أرقام خدمة العملاء، أو من خلال منافذ التحصيل الفوري التي تتبع الشركة أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وقد أوضح العضو المنتدب للرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس أحمد البحيري قائلاً ” نحن فخورون بتوفير تلك السرعات لأول مرة في مصر وتحقيق طفرة كبيرة في مجال تقديم خدمات الإنترنت بالشكل الذى يستحقه عملاء الشركة، حيث نسعى دوما لتلبية متطلبات عملائنا، وضمان حصولهم على خدمات الإنترنت بسرعات فائقة، وبأسعار تنافسية”.

وأكد على أن باقات الإنترنت الجديدة تعزز دور الشركة القيادة في تقديم خدمات الاتصالات والمساهمة في العمل على تحقيق رغبات العملاء والعمل على تأكيد تطلعاتهم والتحول إلى المجتمع الرقمي، والعمل على إحداث طفرة في سرعات الإنترنت تبعاً للخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة “البرودباند” داخل الدولة المصرية.

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