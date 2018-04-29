أسعار اللحوم والأسماك خلال تعاملات اليوم واستقرار واضح بالأسعار

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شهدت تعاملات اليوم الأحد في الأسواق استقرار ملحوظ في أسعار الأسماك، وذلك خلال تعاملات سوق العبور “سوق الجملة”، حيث تراوح سعر كيلو البطلي الكبير خلال تعاملات اليوم بين 19 وحتى 20 جنيه، وتراوح كيلو البلطي المتوسط خلال التعاملات بين 17.50 جنيه وحتى 18.50 جنيه.

أما سعر كيلو البلطي الأسواني، فقد سجل خلال تعاملات اليوم 27 جنيه، وسجل سعر كيلو سمك الثعابين خلال تعاملات اليوم بين 90 جنيه وحتى 140 جنيه، أما سعر كيلو الكابوريا، فقد تراوح خلال تعاملات اليوم بين 70 جنيه وحتى 120 جنيه، وسعر كيلو سمك البياض البلدي قد تراوح خلال تعاملات اليوم بين 29 جنيه وحتى 30 جنيه، وهناك سعر كيلو البياض الخليجي، والذي سجل خلال تعاملات اليوم 20 جنيه.

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وسجل سعر كيلو قشر البياض خلال تعاملات اليوم بين 29 جنيه وحتى 30 جنيه، وهناك سعر كيلو البوري الكبير والذي سجل خلال تعاملات اليوم بين 40 جنيه وحتى 46 جنيه، أما سعر الكيلو من المتوسط فقد سجل خلال تعاملات اليوم بين 30 و36 جنيه، وسجل سعر كيلو الجمبري نمرة 1 خلال تعاملات اليوم 290 جنيه وسعر كيلو الجمبري نمرة 2 سجل خلال تعاملات اليوم 225 جنيه، أما سعر الكيلو من الجمبري نمرة 3 فقد سجل اليوم 140 جنيه.

وسجل سعر الكيلو من البربونا المجمد خلال تعاملات اليوم 27 جنيه، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد خلال تعاملات اليوم 35 جنيه، وسجل سعر كيلو السردين المجمد خلال تعاملات اليوم 25 جنيه، أما سعر كيلو المرجان المجمد فقد سجل اليوم بين 25 جنيه وحتى 30 جنيه، وهناك سعر كيلو المكرونة المجمد والذي سجل خلال تعاملات اليوم 30 جنيه، أما الجمبري المجمد فقد سجل سعر الكيلو خلال التعاملات بين 50 وحتى 80 جنيه.

أما بالنسبة لتعاملات اللحوم في المحافظات، فقد جاءت الأسعار كالتالي:

وصل سعر كيلو اللحوم الكندوز خلال تعاملات اليوم في مطروح إلى 110 جنيه، أما سعر الكيلو في الجيزة، فقد سجل خلال تعاملات اليوم 135 جنيه ووصل سعر كيلو لحم الضأن خلال تعاملات اليوم في الجيزة 150 جنيه، أما سعر الكيلو في مطروح، فقد سجل اليوم 120 جنيه، ووصل سعر كيلو لحم البتلو اليوم في أسوان 130 جنيه أما سعر الكيلو في السويس فقد سجل اليوم 170 جنيه وهناك سعر الكيلو في قنا والذي سجل اليوم 130 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكندوز الصغير خلال تعاملات اليوم في المنيا إلى 105 جنيه، أما سعر الكيلو في الإسكندرية، فقد سجل خلال تعاملات اليوم 140 جنيه، ووصل سعر كيلو البتلو بالعظم خلال تعاملات اليوم في بورسعيد إلى 100 جنيه، في حين أن سعر الكيلو في البحيرة، قد سجل خلال تعاملات اليوم 80 جنيه.

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