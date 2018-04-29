المركزي يعلن عن ضخ 11 مليار جنيه مصري للمشروعات المتناهية في الصغر

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تابع موقع مصر 365 تأكيد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر على فتح الباب أمام جموع المستثمرين المصريين في مختلف المجالات والأحجام في التعامل معهم من أجل تحقيق نظام الشمول المالي والوساطة المالية والعمل على تقديم التمويل للمشروعات متناهية الصغر.

وقد جاء التصريحات على هامش فعاليات مؤتمر الابتكارات التكنولوجية والذي يتم تنظيمه من قبل اتحاد المصارف العربية حيث أعلن عامر على أن حجم ما يتم تداوله وضخه في قطاع المشروعات متناهية الصغر سوف يبلغ ستة مليارات جنيه.

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وأضاف أن تمويل المشروعات المتناهية الصغر سوف يتم عن طريق الجمعيات الأهلية، ليصل ما يتم تخصيصه إلى تلك الفئة من المشروعات إلى حوالي 11 مليار جنيه مصري، من إجمالي ما تم الاستفادة منه من قبل 2,4 مقترض من أجل العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

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