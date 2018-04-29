البنك المركزي يعلن عن قانون جديد للبنوك بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية

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تابع موقع مصر 365 تأكيد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر على وجود إجراءات من أجل تغيير قانون البنوك من خلال التعاون مع كبرى مكاتب استشارية عالمية بالتعاون مع البنك الدولي للعمل على تفعيل مبادرة الشمول المالي.

وقد أكد محافظ البنك المركزي أثناء تصريحاته اليوم على هامش مشاركته في مؤتمر الابتكارات التكنولوجية والذي سوف ينظمه اتحاد المصارف العربية، حيث أكد أن هناك العديد من الإجراءات للعمل على تفعيل الوساطة المالية بالتعاون مع البنوك المختلفة، والعمل على إجراء مناقشات فاعلة من أجل تحقيق التنمية وحصول الشركات المتخصصة في ذلك المجال على تراخيص للعمل.

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