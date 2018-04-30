بنك قناة السويس يعلن حجم التسويات المستهدفة

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس بنك قناة السويس حسين الرفاعي عن إجمالي حجم التسويات المستهدفة من قبل إدارة البنك والتي تبلغ قيمتها ما يقارب من ثمانمائة مليون جنيه مصري، وقد أضاف أنه قد تم تحصيل قيمة مائة وخمسين مليون منها بالفعل خلال العام السابق 2017.

وأعلن إن إجمالي ودائع البنك خلال السنة السابقة 2017 قد سجلت حوالي اثنين وثلاثين مليار جنيه مصري، ومحفظة القروض قد سجلت 10,5 مليون جنيه مصري، ويذكر أن القروض قد زادت بنسبة تسعة عشر في المئة خلال السنة السابقة وسجلت نمو محفظة الودائع عشرين في المئة.

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