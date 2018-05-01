أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 645 جنيه

Advertisements

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً اليوم، وذلك للمرة الثانية خلال تعاملات هذا الأسبوع وسجل جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعاً في الأسواق المصرية 645 جنيهاً للجرام، ليسجل انخفاضا بقيمة 15 جنيها منذ بداية تعاملات الاسبوع في مصر، وذلك بعد أن انخفض سعر الأوقية لتسجل 1306 دولار.

وإليكم أسعار الذهب في الأسواق المصرية:

Advertisements

سعر الذهب عيار 18 : 553 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 : 645 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 : 737 جنيها.

الجنيه الذهب: 5160 جنيها.

الأوقية: 1306 دولارا.

كما تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة تصل إلى 0.53% حتى هذا الوقت الحالي، لتسجل سعر أوقية الذهب 1306 دولار خلال تعاملات اليوم.

اقرأ أيضاً: سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء.