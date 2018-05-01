تعرَّف على شروط حجز 30 ألف قطعة أرض في المدن الجديدة

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وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيّة ، تطرح غدًا الأربعاء ، كراسات الشروط والمواصفات لحجز 30 ألفًا و145 قطعة أرض سكنية ، في المدن الجديدة ، وذلك بمساحات مختلفة ، تتراوح بين 209 أمتار مربعة ، و1500 متر مربع ، لمختلف شرائح الدخل ، وذلك بنظام « القرعة العلنية » ، في جميع فروع بنك « التعمير والإسكان » .

نائب وزير الإسكان للشؤون التجارية والعقارية ، المهندس طارق السباعي ، أشار في بيان صادر عن الوزارة ، اليوم الثلاثاء ، إلى أنَّ الأراضي التي طرحتها الوزارة ، بينها 14 ألفًا و248 قطعة أرض إسكان اجتماعي ، و10 آلاف و626 قطعة أرض إسكان متميز ، و5 آلاف و271 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا .

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وقال « السباعي » ، إنَّه يتم تقديم استمارة البيانات ، الواردة في كراسة الشروط والمواصفات ، والمحدد بها أسعار الأراضي ، لحجز قطعة الأرض ، خلال الفترة من 20 يونيو 2018 ، وحتى 19 يوليو 2018 ، في فروع بنك « التعمير والإسكان » .

وفي ما يخص تفاصيل الأراضي المطروحة للإسكان الاجتماعي ، قال نائب وزير الإسكان للشؤون التجارية والعقارية ، إنَّه يتم طرح 14 ألفًا و248 قطعة أرض ، موزعة كالآتي : 455 قطعة في مدينة « العاشر من رمضان » ، و90 قطعة في مدينة « الصالحية الجديدة » ، و1925 قطعة في مدينة « سوهاج الجديدة » ، و6 آلاف قطعة في مدينة « السادات » ، و858 قطعة في مدينة « برج العرب الجديدة » ، و1800 قطعة في مدينة « بني سويف الجديدة » ، و494 قطعة في مدينة « طيبة الجديدة » ، و892 قطعة في مدينة « أسيوط الجديدة » ، و616 قطعة في مدينة « أسوان الجديدة » ، و118 قطعة في مدينة « أخميم الجديدة » ، و972 قطعة في مدينة « قنا الجديدة » ، و28 قطعة في مدينة « المنيا الجديدة » .

وبشأن الشروط التي يجب توافرها في المتقدم ، لحجز أراضي « الإسكان الاجتماعي » ، فهي كالتالي :

– أن يكون المتقدم للحجز ، شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصريّ الجنسية ، وليس شخصًا معنويًا ، « شركة أو مؤسسة » .

– ألا يقل سن المتقدِّم ، عن 21 عامًا ، في تاريخ بدء الحجز .

– لا يحق للأسرة « الزوج ، والزوجة ، والأولاد القصر » ، التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة ، في المدن المعلن عنها .

– ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض ، للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته ، « الزوج ، والزوجة ، والأولاد القصر » ، في أي من المدن الجديدة .

– ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية ، في مشروع « الإسكان الاجتماعي » ، للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته « الزوج ، والزوجة ، والأولاد القصر » ، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته ، أو تنازل عنها للغير .

– يجب أن يكون المتقدم ، من مواليد أو العاملين أو القاطنين في المحافظة ، التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها ، طبقًا للجدول المرفق في كراسة الشروط .

– يجوز لشخص أو أكثر ، وبحد أقصى 4 أشخاص ، الحصول على قطعة واحدة ، طبقًا للشروط الواردة في الكراسة .