قابيل يوجه دعوة إلى مستثمرين قبرص واليونان لدخول السوق المصري

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حيث وجه دعوة إلى مجتمع رجال الأعمال في كلا من قبرص واليونان إلى التعاون مع الجهود المصرية من أجل العمل على تحقيق أقصى درجات الاستفادة من حجم السوق المصري الكبير والذي يبلغ حوالي مائة مليون مستهلك مصري، وكذلك الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز في القارة الإفريقية.

ودعهم إلى تضافر الجهود من أجل الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية في الدولة المصرية، وقد أعلن وزير التجارة والصناعة أن جمهورية مصر العربية قد ارتبطت بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع مختلف التكتلات الدولية الاقتصادية في الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والميركسور وأمريكا وتركيا من خلال اتفاقية “الكويز” وكذلك اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية واتفاقية أغادير.

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وأكد المهندس طارق قابيل أن وزارة التجارة والصناعة لا تؤول بأي جهد من أجل دعم رجال الأعمال والمجتمع الاستثماري في دولة قبرص ودولة اليونان من أجل التعرف على فرص استثمارية حقيقية داخل السوق المصري ومعاونتهم في إيجاد الشراكات الاقتصادية اللازمة داخل السوق المصرية.

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