المالية تعلن نسبة الضرائب من الناتج القومي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي حيث أعلن أن إجمالي قيمة الضرائب التي قد تم تحقيقها خلال السنة المالية الحالية بالنسبة إلى الناتج القومي المصري قد سجلت 14,25%، ونستهدف العمل على زيادة تلك النسبة خلال الأربع سنوات القادمة لتصل إلى سبعة عشر في المئة.

وقد أكد الوزير أن تلك النسبة سوف تساهم بشكل كبير في العمل على تقليص العجز المالي بنسبة أربعة في المئة بحلول عام 2022، وقد أكد عمرو الجارحي خلال لقائه مع أعضاء من مجلس الأعمال المصري الكندي وتحت رئاسة “معتز رسلان” على أهمية العمل على تدريب الكوادر العاملة في مصلحة الضرائب ليتم إرسالهم إلى المكسيك من أجل التعرف على تجربتها في ذلك المجال.

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وقد أوضح الدكتور عمرو الجارحي أن التعديلات التي قد تم إجراؤها على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير على ممولي الضرائب والسماح لهم بتقديم الإقرارات الضريبية ثم العمل على تقديم الإيضاحات والجداول المرفقة بالإقرار خلال ستين يوماً، ما ساهم في تحقيق تلك النسبة ومساعدة الجميع على دفع الضرائب بطريقة أسهر وأسهل للجميع.

وأكد وزير المالية على عدم وجود أي تناقض أو تعارض بين السياسات المالية والسياسات النقدية بسبب وجود تعاون كبير بين القطاع المصرفي المصري وبين وزارة المالية وعلى رأسها البنك المركزي، وقد أضاف قائلاً “إننا جميعا نعمل في بوتقة واحدة ولدينا أهداف واحدة وهي تحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادي بأفضل صورة ممكنة”.

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