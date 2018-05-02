الذهب يفقد جاذبيته كملاذٍ آمن.. تعرف علي السبب

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فقد المعدن الأصفر جاذبيته الخاصة كملاذ آمن، مع الارتفاع الذي سجله الدولار الأمريكي خلال 4 شهور ، بالإضافة إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة.

كما شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع سعر الدولار الملحوظ، وانتظار المستثمرين لقرار الفيدرالي.

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حيث أنه من المقرر أن يصدر الفيدرالي قرار السياسة النقدية، اليوم الأربعاء، وتشير التوقعات أن تبقي كما هي دون تغيير.

ومن جانب آخر قام معهد الإمدادات الأمريكي بالإعلان عن تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تسليم شهر يونيو بحوالي 0.9%، ليخسر 12.40 دولار، ليصل إلى 1306.80 دولار للأوقية، ملماً خسائره التي تعدت 16 دولار في وقت لاحق من التعاملات.

وسجل سعر التسليم الفوري للذهب حوالي 0.7% ليسجل 1306.25 دولار للأوقية.

كما ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي من شأنه قياس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بحوالي 0.6% إلى 92,43 دولار مسجلاً أعلى مستوياته منذ بداية يناير 2017.

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