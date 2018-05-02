ساويرس يضع نصف ثروته في الذهب ويحذر المستثمرين حول العالم

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أعلنت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن رجل الأعمال المصري ورئيس شركة أوراسكوم تليكوم نجيب ساويرس قد قام بوضع نصف ثروته والتي تقدر بحوالي 5,7 مليار دولار في المعدن الأصفر “الذهب”.

وقد أعلن رجل الأعمال المصري خلال مقابلة له مع تلفزيون الوكالة الأمريكية “بلومبرغ” مساء أمس الاثنين أنه يتوقع أن ترتفع أسعار الذهب من 1300 دولار للأونصة إلى حوالي 1800 دولار خلال الفترة القليلة القادمة.

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وقد وجه نجيب ساويرس تحذير إلى كبار المستثمرين في جميع أنحاء العالم من هبوط الأسهم وأسعارها في البورصات وأسواق المال العالمية، وأضاف قائلاً “الذهب هو الملجأ الآمن لعامة الناس في أوقاف الأزمات وخصوصاً في الوقت الراهن المليء بالأزمات الاقتصادية”.

ويجدر هنا الإشارة عن تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الموافق الثلاثاء إلى حوالي 1311 دولار للأونصة مسجلاً أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من شهر مارس السابق لعام 2018 مع صعود العملة الأمريكية الدولار ليقترب من أعلى سعر له منذ ثلاثة أشهر ونصف مضت.

وهناك حالة من الترقب من قبل المستثمرين من أجل معرفة اتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عقد اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمقرر أن يتم عقد فعاليات الاجتماع خلال نهاية الأسبوع الجاري.

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