ساويرس يدبر للاستثمار في سوق العقارات بمصر أثناء العام الحالي

Advertisements

ساويرس يدبر للاستثمار في سوق العقارات بمصر، صرح رجل الأعمال المصري، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات، نجيب ساويرس، إنه يدبر للاستثمار في سوق العقارات “المزدهر” في جمهورية مصر العربية أثناء العام الحالي.

وذكر رجل الأعمال في مقابلة مع “بلومبرج” أنه تم تكليف استشاري للاستثمار في القطاع والذي شدد له أن المطلب كان قويا، متجاهلا المخاوف من وجود فقاعة عقارية في البلاد.

Advertisements

وقال رجل الأعمال، أنه يضع الاقتصاد في مكان البيع والشراء المصري على رأس أولوياته بعد تطبيق السلطات للعديد من إصلاحات استثمارية بمساندة من البنك الدولي اعتبارا من عام 2016.

وذكر ساويرس” أن تحرير سعر الصرف وإرجاع تحريك منظومة العون عزز من ثقة المستثمرين في استثمار أضخم جمهورية عربية من حيث عدد السكان”.

وصرح ساويرس “أسرتي تستثمر العديد من الثروات في مكان البيع والشراء المصري لأننا نشاهد العديد من الفرص المتوفرة به، وذلك شيء لا يرتبط بالوطنية أو الدعايات أو أي شيء من ذلك القبيل”.

وأضاف نجيب ساويرس، أنه يعتزم الخروج من الاستثمار في قطاع الاتصالات.

الجدير بالذكر ان رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، يتقلد مركز وظيفي رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات، والتي يصل رأسمالها 2.2 مليار جنيه، موزعاً على 5.24 مليار سهم، بسعر اسمية قدرها 0.42 جنيه للسهم.

وفي مارس الماضى، أفادت أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتقنية القابضة، إنها بصدد بيع أسهمها في مينا للكوابل البحرية مقابل 90 مليون دولار.