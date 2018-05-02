التدفقات الدولارية تتجاوز 100 مليار دولار.. تعرف على مصادر الزيادة

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قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري ، اليوم الأربعاء ، إن حجم التدفقات النقدية للاقتصاد المصري ، بالعملة الأجنبية ، تجاوز حاجز 100 مليار دولار ، وذلك منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

وأوضح محافظ البنك المركزي ، أن حجم التدفقات الدولارية ، للبنوك فقط ، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في العام 2016 ، بلغت نحو 79 مليار دولار .

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ويرصد التقرير التالي ، 7 مصادر للتدفقات النقدية الأجنبية ، التي دخلت مصر خلال 16 شهرا مضت ، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري ، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى ، وهي كالتالي :

المصدر الأول : في الفترة الماضية ، طرحت مصر سندات دولارية ، وأخرى بالعملات الأجنبية ، في الأسواق العالمية ، بقيمة بلغت نحو 22 مليار دولار .

المصدر الثاني : تجاوزت قيمة الاستثمارات الأجنبية في مصر ، 10.9 مليار دولار ، وذلك في نهاية سبتمبر 2017 ، وهو الأمر الذي ساهم في دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ، في مصر .

المصدر الثالث : حصلت مصر على الشرائح الثلاث ، من قرض من صندوق النقد الدولي ، وبلغت قيمتها 6.2 مليار دولار ، بينما ساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي ، في حصول مصر على الشريحة الثانية ، من قرض البنك الدولي ، والتي بلغت قيمتها ، مليار دولار ، كما حصلت مصر ، على شريحتي قرض ، من بنك التنمية الإفريقي ، وقيمتيهما ، مليار دولار .

المصدر الرابع : تحويلات المصريين في الخارج ، حيث ساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، وتحقيقها أرقام قياسية ، بلغت 29.1 مليار دولار ، في الفترة من نوفمبر 2016 ، وحتى ديسمبر 2017 ، في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ، في مصر .

المصدر الخامس : عقد البنك المركزي المصري ، في يوم 14 نوفمبر من العام 2017 ، اتفاقا تمويليا مدته عام ، مع بنوك دولية ، وذلك بقيمة 3.1 مليار دولار ، إضافة إلى الالتزام بإعادة شراء سندات دولارية ، وذلك بعد سداد البنك المركزي المصري ، ملياري دولار ، قيمة عملية بيع ، فضلا عن الالتزام بإعادة شراء سندات دولارية ، و بلغ إجمالي الطلبات المقدمة ، 4.3 مليار دولار ، ليكون بذلك صافي دخل البنك المركزي من هذه العملية ، نحو 1.2 مليار دولار .

المصدر السادس : ارتفع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات ، حيث تجاوزت قيمتها 20.5 مليار دولار ، في الفترة من ديسمبر 2016 ، وحتى نهاية الشهر ذاته من العام 2017 .

المصدر السابع : أدى ارتفاع عائدات قناة السويس ، إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر ، حيث سجلت قناة السويس ، دخلا قيمته نحو 5.3 مليار دولار ، خلال العام 2017 .