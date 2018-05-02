استثمارات سعودية ضخمة في برج العرب في مشروع المنتجات الورقية

Advertisements

أعلن المهندس أحمد عبدالرازق “رئيس هيئة التنمية الصناعية” أن إحدى شركات السعودية قد قررت ضخ الاستثمارات الجديدة في مصر، وذلك من خلال بدء مشروع تصنيع منتجات ورق، وتُقدر هذه الاستثمارات بـ500 مليون جنيه كبداية، ويضم ثلاث خطوط انتاجية منها خط لتصنيع الشكاير الخاصة بتعبئة الاسمنت.

وقال عبد الرازق أن الشركة قد طلبت أن يتم التخصيص لها بمساحة 200 ألف متر في المنطقة الصناعية في برج العرب، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط لبدء الإنتاج من الخط الأول خلال سنة ونصف من تخصيص الحكومة للأرض.

Advertisements

ومن جانب أخر قام عبدالرازق “رئيس الهئية” والمتواجد الان في الرياض “عاصمة السعودية” للمشاركة باجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة بدورتها السادسة عشر، بعمل زيارة للهيئة السعودية للمدن التقنية والصناعية، وكان في استقباله قصى عبدالكريم “رئيس الهيئة”، والذي قام بتقيم عرض حول الاجراءات التي تقوم بها الهيئة في المساعدة على توفير اراضي الاستثمار والانشطة الصناعية وأيضًا الخدمات التي يتم تقديمها بداخل المدن الصناعية في المملكة.

وأشار عبدالرازق إلى أنه تم الوصول إلى اتفاق لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الدولتين للاستفادة من خبرات كلًا من الهيئة المصرية والهيئة السعودية بجانب تبادل المعلومات والبيانات حول أنشطة الصناعة في كل من القاهرة والرياض، الأمر الذي يساعد على الحصول على المعلومات التي تتعلق بالاستثمارات والصناعات المختلفة والتي يحتاجها مستثمري البلدين الشقيقين.