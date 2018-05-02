أصحاب شهادات الـ20% يبدأون صرف الاستحقاقات والفوائد

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بدأ أصحاب شهادات الادخار ذات العائد المرتفع السنوي 20% ، اليوم الأربعاء ، صرف استحقاق شهاداتهم وعوائدها ، في « بنكي الأهلى المصري » و « مصر » , أكبر بنكين حكوميين يعملان في السوق المحلية ، وذلك بعدعام ونصف العام ، من قرار البنك المركزي المصري ، تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ، والشهادات ، كانت قد طرحت ، في 3 نوفمبر من العام 2016 .

مسؤولو البنكين ، اللذين يستحوذان على حصة سوقية ، تتجاوز 45% ، أكدا استعداد مصرفيهما الكامل ، من خلال فروعهما في القاهرة والمحافظات ، لصرف قيمة الشهادات والفوائد ، أو توظيفها ، وذلك بالاستثمار في أوعية ادخارية أخرى ، مرتفعة أو متغيرة العائد .

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وأُوقفت الشهادات ، اعتبارًا من نهاية يوم العمل ، في الخميس الموافق 15 فبراير من العام الحالي 2018 ، وبلغ رصيدها أكثر من 550 مليار جنيه ، في البنكين ، وذلك إضافة إلى بعض البنوك الأخرى ، التي طرحت الشهادة لفترة قصيرة ، وذلك في إطار المنافسة .

محمد الأتربي ، رئيس بنك مصر ، ثاني أكبر بنك حكومي في السوق المحلي ،أكد اليوم الأربعاء ، صرف أصل قيمة الشهادات للعملاء ، وإيداع قيمتها في الحسابات البنكية ، بنظامي (جاري وتوفير) ، والتي تم تحديدها من قبل عملاء الشهادات ، لصرف عائدها ، الذي كان يصرف كل 3 أشهر ، وزاد : « من يرغب في الحصول على أمواله ، فيمكنه فعل ذلك بكل بساطة » .

أما عاكف المغربي ، نائب رئيس بنك مصر ، فقال إنَّ العملاء ، يمكنهم استثمار أموالهم في شهادات الـ17% ، ذات العائد المتغير ، و15% ذات العائد الثابت ، إضافة إلى بدء استحقاق شهادات الـ20% ، وفوائدها ( أصل المبلغ )، فضلا عن العوائد » .

وتابع نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء : « الشهر الجاري يستحق أكبر كمية من شهادات الـ20% الموقوفة وعوائدها ، والبنك جاهز لرد هذه الأموال وعوائدها للعملاء ، حسب رغبتهم ، كما أن قيمة هذه الشهادات ، تبلغ نحو 60 مليار جنيه ، لدى بنك مصر » .

يحيى أبو الفتوح ، نائب رئيس البنك الأهلي المصري ، وهو أكبر بنك حكومي في السوق ، فقال إن رصيد استحقاقات جميع شهادات الـ20% ، والفوائد ، سوف يتم إيداعها في حساسات العملاء ، سواء حساب الادخار ، أو الجاري .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري : « تركنا للعملاء حرية الاختيار ، في توظيف واستثمار أموالهم ، بالأوعية الادخارية المختلفة ، في البنك الأهلي المصري ، ذات العوائد والآجال الزمنية المختلفة » .

وزاد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قائلا إنَّ حصيلة شهادات الـ20% ، بلغت نحو 400 مليار جنيه ، لدى فروع البنك الأهلي المصري، وذلك حتى توقف إصدار الشهادات ، لافتا إلى أن هذه الأموال ، دخلت تدريجيا و بشكل يومي ، منذ بدء طرح هذه الشهادات .