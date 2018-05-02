«التعمير والإسكان» يستقبل الراغبين في سحب كراسات الشروط لـ30145 قطعة أرض بنظام القرعة

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بدأت فروع بنك التعمير والإسكان ، اليوم الأربعاء ، استقبال الراغبين في سحب كراسات الشروط والمواصفات ، لـ30145 قطعة أرض سكنية ، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك بنظام القرعة ، حسب ما أعلن المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن الهيئة تطرح 30145 قطعة أرض سكنية ، في المدن الجديدة ، لمختلف شرائح الدخل ، وذلك بنظام القرعة العلنية ، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 ، و1500م2 ، بينها 14248 قطعة أرض إسكان اجتماعي ، و10626 قطعة أرض إسكان متميز ، و5271 قطعة أرض إسكان أكثر تميزا .

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المهندس طارق السباعي ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، للشؤون التجارية والعقارية ، قال إنَّ سحب الكراسات يبدأ اليوم الأربعاء ، من فروع بنك التعمير والإسكان ، وحتى الثلاثاء ، 15 مايو من العام 2018 ، من الساعة 3 عصرا وحتى 5 مساءً .

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، للشؤون التجارية والعقارية ، ويستمر بيع الكراسات خلال شهر رمضان ، من الساعة التاسعة والنصف صباحا ، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، وحتى يوم الخميس ، الموافق 28 يونيو من العام 2018 ، من فروع البنك التالية : « فرع التجمع الأول القديم ، الكائن بالمجاورة 9 عمارة 3 أ – فرع مدينة نصر ، والكائن في 2 أول عباس العقاد – فرع 6 أكتوبر ، الكائن في المحور المركزي ، بجوار شرطة النجدة – فرع الهرم ، الكائن في عمارات جاردينيا الهرم ، محطة إسباتس ، الهرم ، في الجيزة – فرع العاشر من رمضان ، والكائن في مبنى جهاز المدينة ، بالمجاورة الأولى – فرع 15 مايو ، ومقره مبنى الجهاز ، حي رجال الأعمال – فرع برج العرب ، والكائن في منطقة البنوك ، برج العرب – فرع أخميم ، والكائن في حي الكوثر ، المنطقة الخدمية – فرع المنيا الجديدة ، والكائن في عمارة 33 المجاورة الثانية – فرع المهندسين ، والكائن في 26 شارع الكروم » .

وتابع طارق السباعي ، قائلا : « يبدأ الحجز مع استمرار بيع كراسات الشروط والمواصفات ، من يوم الاثنين الموافق 2 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الأحد الموافق 22 يوليو من العام الحالي 2018 ، من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة مساء ، في جميع فروع بنك التعمير والإسكان .

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، للشؤون التجارية والعقارية ، أنَّه يحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك ، لافتا إلى تسلیم الأرض تباعا ، خلال فترة محددة بإخطار التخصیص ، ومناطق الأراضي ، سوف تكون متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة ، « www.newcities.gov.eg » .

وأكد المهندس طارق السباعى ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، للشؤون التجارية والعقارية : « بشأن نظام السداد الخاص ، بالأراضي المطروحة في الإسكان الاجتماعى ، سوف يتم سداد مقدم الحجز ، وقدره 25 ألف جنيه ، وذلك بنظام التحويل البنكي ( سويفت أو ACH ) ، أو بشيك معتمد ( مصرفي – مقبول الدفع ) أو نقدا ، وتستكمل سداد الدفعة المقدمة ، ( 25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء ) ، وذلك من إجمالي ثمن الأرض ، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية .

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، للشؤون التجارية والعقارية ، أنه سوف يتم سداد باقي ثمن الأرض ، وقدره 75% ، وذلك من إجمالي ثمن الأرض دون فوائد ، على 3 أقساط سنوية متساوية ، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها ، بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية ، على أن يتم تحرير شيكات بنكية ، بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة ، مع الالتزام بتوقيتات البناء ، وفقا للمحدد في كراسة الشروط ، كما أن هناك نماذج معمارية محددة متوافرة ، في أجهزة المدن للالتزام بها » .

وبشأن تفاصيل الأراضي المطروحة للإسكان الاجتماعي ، أكد السباعي ، أنه يتم طرح 14248 قطعة أرض ، موزعة كالتالي : « 455 قطعة ، في مدينة العاشر من رمضان ، و90 قطعة في مدينة الصالحية الجديدة ، و1925 قطعة ، في مدينة سوهاج الجديدة ، و6 آلاف قطعة ، في مدينة السادات ، و858 قطعة في مدينة برج العرب الجديدة ، و1800 قطعة ، في مدينة بنى سويف الجديدة ، و494 قطعة في مدينة طيبة الجديدة ، و892 قطعة ، في مدينة أسيوط الجديدة ، و616 قطعة ، في مدينة أسوان الجديدة ، و118 قطعة ، في مدينة أخميم الجديدة ، و972 قطعة ، في مدينة قنا الجديدة ، و28 قطعة ، في مدينة المنيا الجديدة » .

المهندس وليد عباس ، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، قال إن نظام السداد للأراضي المطروحة في الإسكان المتميز، يتم سداد مقدم الحجز ، وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدن ( أخميم الجديدة ، الفيوم الجديدة ، ناصر في غرب أسيوط ، وغرب قنا ) ، و100 ألف جنيه لقطعة الأرض ، في باقي المدن ، طبقا لكراسة شروط الطرح ، بنظام التحويل البنكي ( سويفت أو ACH ) ، أو بشيك معتمد ( مصرفي – مقبول الدفع ) أو نقدا .

وأوضح معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أنه في حالة الحصول على قطعة أرض ، سوف يتم استكمال سداد ( 25 % ، إضافة إلى 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء ) ، من إجمالي ثمن الأرض ، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية ، وسوف يتم سداد باقي ثمن الأرض ، وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية ، بحيث يستحق القسط الأول ، بعد عام من تاريخ إجراء القرعة ، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط ، وذلك باسم جهاز المدينة .

وأوضح المهندس وليد عباس ، أنه بالنسبة لأراضي الإسكان المتميز ، على أن يتم طرح 10626 قطعة أرض ، موزعة على المدن التالية : « 2000 قطعة ، في مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، و720 قطعة ، في مدينة بدر ، و1093 قطعة ، في مدينة العاشر من رمضان ، و2300 قطعة ، في مدينة السادات ، و1000 قطعة في مدينة بني سويف الجديدة ، و196 قطعة في مدينة سوهاج الجديدة ، و101 قطعة في مدينة الفيوم الجديدة ، و44 قطعة ، في مدينة 15 مايو ، و592 قطعة ، في مدينة قنا الجديدة ، و319 قطعة ، في مدينة أسيوط الجديدة ، و146 قطعة ، في مدينة أسوان الجديدة ، و387 قطعة ، في مدينة أخميم الجديدة ، و88 قطعة ، في مدينة غرب قنا ، و215 قطعة ، في مدينة ناصر بغرب أسيوط ، و1198 قطعة ، في مدينة برج العرب الجديدة ، و227 قطعة ، في مدينة طيبة الجديدة » .

وبشأن نظام السداد ، وأسلوب تخصيص الأراضي ، المطروحة في الإسكان الأكثر تميزا ، قال معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إنَّه سوف يتم سداد مقدم الحجز ، وقدره 250 ألف جنيه ، لقطعة الأرض ، في مدينتي ( أسوان الجديدة – الفيوم الجديدة ) ، و350 ألف جنيه لباقي المدن ، طبقا لكراسة شروط الطرح ، وذلك بنظام التحويل البنكي ( سويفت أو ACH ) ، أو بشيك معتمد ( مصرفي – مقبول الدفع ) أو نقدا ، على أن تستكمل سداد أعلى نسبة مقدم ، من إجمالي ثمن الأرض ، إضافة إلى ( 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء ) ، من إجمالي ثمن الأرض ، وذلك خلال شهرين ، من تاريخ إجراء القرعة .

وتابع المهندس وليد عباس ، أنه سوف يتم سداد باقي القيمة بالكامل ، عند استلام الأرض ، ( طبقا للموعد المحدد ، بإخطار الجهاز للعميل ) ، ويتم تحرير شيك بنكي ، بباقي قيمة الأرض ، باسم جهاز المدينة لحين الاستلام ، وسوف يتم رد مقدم الحجز ، للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار ، وذلك طبقا للقرعة العلنية ، إضافة إلى الفوائد المقررة ، التي يتم حسابها من تاريخ السداد ، وحتى تاريخ إجراء القرعة .

وأوضح معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أنَّ التخصيص سوف يتم ، بنظام القرعة اليدوية العلنیة ، بین الحاجزین المتقدمین بعرض سداد أعلى مقدم ، ( بشرط ألا یقل عن 50 % من القیمة الإجمالیة ) ، وذلك في ضوء عدد القطع المطروحة ، واستبعاد الحاجزین الذين تحتوي عروضهم ، على نسب سداد أقل ، على أنَّ يتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة ، لكل مدينة بشكل لاحق .

وقال المهندس وليد عباس : « بشأن الأراضي السكنية ، المطروحة في الإسكان الأكثر تميزا ، على أن يتم طرح 5271 قطعة أرض ، في المدن التالية : ( 2518 قطعة ، في مدينة القاهرة الجديدة ، و 391 قطعة ، في مدينة 6 أكتوبر ، و25 قطعة ، في مدينة الشروق ، و505 قطع ، في مدينة العبور ، و154 قطعة ، في مدينة دمياط الجديدة ، و25 قطعة ، في مدينة 15 مايو ، و312 قطعة ، في مدينة بدر ، و210 قطع ، في مدينة العاشر من رمضان ، و14 قطعة ، في مدينة الفيوم الجديدة ، و164 قطعة ، في مدينة سوهاج الجديدة ، و133 قطعة ، في مدينة بني سويف الجديدة ، و50 قطعة ، في مدينة أسوان الجديدة ، و155 قطعة ، في مدينة برج العرب الجديدة ، و553 قطعة ، في مدينة السادات ، و62 قطعة ، في مدينة المنيا الجديدة ) » .

ولفت معاون وزير الإسكان ، لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إلى أنه بالنسبة لتوقيتات البناء لأراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزا ، سوف يتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء ، خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض ، على أن يلتزم المُخصص له الأرض ، بالشروط والمواصفات الواردة في كراسة الشروط .