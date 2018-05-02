الأسبوع القادم .. صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

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أعلن نائب وزير المالية “محمد معيط” خلال مجموعة من التصريحات، أن الأسبوع المقبل، سيشهد قدوم بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، مضيفا أن سبب قدوم البعثة هو لإجراء مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه في مصر.

هذا وقد بدأت مصر في نوفمبر 2016 تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بناء على اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار تصل مدته إلى 3 سنوات، حيث جاءت الموافقة على قيمة القرض مرهونة بتطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، تقوم على أساس زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

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هذا ومن المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة من صندوق النقد في يونيو أو يوليو القادم، وستكون قيمة الشريحة ملياري دولار، لتصل قيمة إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد حوالي 8 مليارات دولار.

هذا وبدأت الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من القرارات في نهاية 2016، حيث شملت قرارات الإصلاح تحرير سعر الصرف للدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وكذلك خفض الدعم الذي تقدمه الحكومة على المواد البترولية والكهرباء.

وتقوم الحكومة باتخاذ تلك الإجراءات الضرورية لإعادة الاقتصاد المصري إلى مسار نموه الصحيح، هذا فضلا عن إنعاش الاقتصاد، وكذلك إجراء مجموعة من التغييرات الهامة على رأسها تراجع واردات السلع الغير أساسية في السوق.

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