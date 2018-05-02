البورصة تخسر في ختام تعاملات اليوم 2.4 مليار جنيه

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أظهرت مؤشرات البورصة المصرية خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء تباين ملحوظ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي مع نهاية التعاملات حتى وصل إلى المنطقة الحمراء، وبلغت قيمة الخسارة التي تكبدها رأس المال السوقي للأسهم المقيدة اليوم نحو 2.4 مليار جنيه، واستطاع بدعم من مبيعات المصريين اليوم أن يغلق عند مستوى 1.003.802 تريليون جنيه.

هذا وأظهر المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” أيضا تراجع خلال تعاملات اليوم ليستقر عند مستوى 18173 نقطة، وذلك بعد أن تراجع بقيمة 0.67%، أما بالنسبة لمؤشر الأوزان “EGX 50 EWI” الخاص بأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، فقد استقر اليوم عند مستوى 3069.9 نقطة، وذلك بعد أن تراجع مع نهاية التعاملات بقيمة 0.19%.

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هذا كما ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة اليوم على الجانب الآخر، حيث استقر المؤشر “إيجي إكس 70” مع نهاية التعاملات عند مستوى 886 نقطة، وذلك بعد أن حقق ارتفاع بقيمة 1.01%، بينما أظهر المؤشر “إيجي إكس 100” هو الآخر ارتفاع بقيمة 0.69%، ليستقر بعدها عند مستوى 2320.4 نقطة.

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