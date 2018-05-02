منذ قليل ..بدء سحب كراسات شروط 30 ألف قطعة أرض سكنية ببنك التعمير

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بدأت عملية سحب كراسات الشروط لنحو 30145 قطعة أرض سكنية منذ قليل، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية بطرح قطع الأراضي تلك بنظام القرع في الفروع التابعة لبنك التعمير والإسكان.

هذا وضمت كراسات الشروط حوالي 30145 قطعة أرض سكنية قامت هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان عن طرحها في المدن الجديدة، حيث سيتم طرح القطع بنظام القرعة العلنية لمختلف شرائح الدخل، وتختلف مساحات قطع الأرض المطروحة فتبدأ من 209 متر مربع وحتى 1500 متر مربع.

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وتم تقسيم القطع من قبل الوزارة كالتالي ” 5271 قطعة أرس تابعة للإسكان الأكثر تميز و 10626 قطعة أرض تابعة للإسكان المتميز والباقي 14248 قطعة أرض تابعة للإسكان الاجتماعي”.

أما بالنسبة لتوزيع القطع المطروحة، قهو كالتالي:

مدينة العاشر من رمضان بها 455 قطعة. مدينة الصالحية الجديدة بها 90 قطعة. مدينة سوهاج الجديدة بها 1925 قطعة. مدينة السادات بها 6 آلاف قطعة. مدينة برج العرب الجديدة بها 858 قطعة. مدينة بني سويف الجديدة بها 1800 قطعة. مدينة طيبة الجديدة بها 494 قطعة. مدينة أسيوط الجديدة بها 892 قطعة. مدينة أسوان الجديدة بها 616 قطعة. مدينة أخميم الجديدة بها 118 قطعة. مدينة قنا الجديدة بها 972 قطعة. مدينة المنيا الجديدة بها 28 قطعة.

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