خلال أيام.. «النقد الدولي» يراجع الإصلاح الاقتصادي من أجل الشريحة الرابعة للقرض

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تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي ، زيارة إلى القاهرة ، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ، الأسبوع المقبل ، حسب ما أعلن الدكتور محمد معيط ، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة ، اليوم الخميس .

مسؤول آخر في وزارة المالية – طلب عدم كشف هويته – أكد أن بعثة الصندوق الدولي ، سوف تصل القاهرة اليوم ، على أن تبدأ أعمالها في مراجعة أوضاع برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ، مطلع الأسبوع المقبل .

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واتفقت مصر ، مع صندوق النقد الدولي ، في نوفمبر 2016 ، على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار ، مدته 3 سنوات ، على أن يكون مرتبطا بإصلاحات واسعة ، من بينها « خفض الإنفاق » و « زيادة الضرائب » .

وتتوقع القاهرة ، أن تحصل على الشريحة الرابعة ، من قرض صندوق النقد الدولي ، وتبلغ قيمتها ملياري دولار ، في يونيو أو يوليو المقبلين ، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق ، إلى 8 مليارات دولار .

وفي السياق ذاته ، يستعد البنك المركزي المصري ، وصندوق النقد الدولي ، الأحد المقبل ، لعقد مؤتمر بعنوان ، « النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر » ، بالتعاون بين الحكومة ، والبنك المركزي ، والصندوق ، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء .

ويشارك في المؤتمر ، خبراء رفيعو المستوى ، من صندوق النقد الدولي ، إضافة إلى وفود اقتصادية ، من العديد من الدول ، وذلك بغرض عرض تجاربها الناجحة ، في الإصلاح الاقتصادي .

وفي سياق مختلف ، أعلن صندوق النقد الدولي ، في تقرير بعنوان ، « آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان » ، أن مصر وعددا من البلدان الأخرى ، نجحت في تقييم فواتير أجور القطاع العام ، وذلك في إطار إصلاحات المالية العامة .