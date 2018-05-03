الذهب يرتفع من جديد.. وعيار 21 يسجل 647 جنيه للجرام

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ارتفع سعر الذهب اليوم خلال التعاملات اليوم الخميس، وقد سجل الارتفاع قيمة ثلاث جنيهات، وسجل عيار 21 سعر 647 جنيه لكل جرام، وذلك بالتزامن من الارتفاع العالمي لسعر الأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على السعر الخاص بالذهب والأوقية عالميًا ومحليًا بالسوق المصري، وهي كالتالي:-

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-سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم: 554 جنيه لكل جرام.

-سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم: 647 جنيه لكل جرام.

-سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم: 739 جنيه لكل جرام.

-سعر جنيه الذهب والذي يعد وزنه ” ثمانِ جرام” اليوم: 5160 جنيه.

-سعر الأوقية: 1312 $.

ملحوظة: سعر الذهب في سوق الصاغة المصري قد تختلف بعض الاختلافات البسيطة في سعر كل عيار بمختلف محافظات الجمهورية، وسيكون التفاوت في أسعار الأعيرة بقيمة خمسون قرشًا أو جنيهًا واحدًا.