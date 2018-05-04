وزارة المالية تعلن تقديم مواعيد صرف مرتبات يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2018

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أعلنت وزارة المالية إصدار قرار يحمل رقم 61 لسنة 2018، والذي ينص على صرف رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الرواتب المحولة على البنوك الخاصة، بالإضافة إلى “صرف النفقة” عن الأشهر الآتية :يونيه، و يوليو و سبتمبر لعام 2018،.

وقررت وزارة المالية أن يتم صرف مرتبات وأجور شهر يونيو يوم الأربعاء الموافق 13 يونيه 2018، و صرف مرتبات شهر يوليو يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو 2018، وصرف مرتبات شهر أغسطس يوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018، وصرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018، وجاء هذا القرار بمناسبة اقتراب انتهاء السنة المالية 2017_2018 ، واقتراب موعد المناسبات الرسمية بالدولة.

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كما أشار “عماد عواد” الذي يشغل منصب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في تصريح له يوم الخميس والذي أكد فيه أن الكتاب الدوري من شأنه أن يحفظ ما يتم خصمه من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

كما طالبت وزارة المالية المسؤولين بالجهاز الإداري بالدولة ، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة ضرورة الإلتزام بهذا القرار وصرف الرواتب في المواعيد المعلن عنها في القرار.

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