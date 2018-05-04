رفع أسعار الوقود يوليو المقبل يسبب 3 أزمات للسوق العقارية

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يشهد الشارع المصري خلال الفترة الحالية حالة من الترقب لقرار الحكومة المصرية المتوقع خلال يوليو القادم بخصوص رفع أسعار الكهرباء والوقود، حيث من المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية من يونيو القادم العمل بالموازنة الجديدة.

إلا أن أكثر ما يقلق بخصوص هذا الأمر هو التأثير السلبي لهذا القرار على السوق العقارية، ما يجعل العاملين بالسوق العقاري في مصر أكثر الفئات قلقا من تداعيات هذا القرار.

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ومن المتوقع أن يتسبب هذا القرار في 4 من الأزمات الطاحنة والتي من المؤكد أن تؤثر بشكل كبير على السوق العقاري والعاملين به، وقد جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها رئيس مجلس شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، المهندس “حسام الدين طه السيد”.

حيث ذكر خلال التصريحات أن الارتفاعات التي ستطرأ على تكلفة البناء والتشييد والتي ستكون غير مسبوقة، هي أول الأزمات، ومع تعاقد الشركات على بناء وحدات سكنية بالأسعار القديمة، فإن الشركات من المتوقع أن تشهد أزمة مالية ضخمة، تتحمل خلالها الكثير من الأعباء المالية، خاصة مع صعوبة إعادة تسعير الوحدات السكنية.

بينما دخول السوق مرة أخرى في موجة جديدة من ارتفاع أسعار العقارات تعتبر الأزمة الثانية، وقد بدأت تلك الأزمة من العام الماضي، وقد تسببت وقتها في تراجع حجم الطلب على الوحدات السكنية بشكل كبير خاصة من قبل بعض الشرائح.

بينما جاءت الأزمة الثالثة بحسب التصريحات تتمثل في الارتفاعات المتوقعة في معدلات التضخم، والتي ستصل من خلالها إلى أرقام قياسية جديدة تشمل جميع القطاعات، بحيث لن تقتصر على السوق العقارية فقط.

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