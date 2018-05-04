الدولار يرتفع للأسبوع الثالث على التوالي أمام العملات الرئيسية

Advertisements

تعززت قيمة العملة الأمريكية مواصلة مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي، مع اتساع فروق سعر الفائدة، حيث تمكن الدولار الأمريكي من ترسيخ أقدامه فوق حاجز ال92.50 خلال تعاملات اليوم الجمعة.

هذا حيث أعلن مجلس الاحتياطي الاتحاد التابع للمركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة التي عقدها هذا العام، وقد انحسرت معظم التوقعات حول التسديد النقدي من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، حيث توقع الخبراء أن تستمر ارتفاع قيمة الدولار مستفيدا بالميزة النسبة للارتفاعات التي طرأت على أسعار الفائدة.

Advertisements

وخلال التصريحات التي قام بها كبير محللي الأسواق لدى “أن ايه بي” في لندن “جافين فريند”، فقد أكد أن حيبة الأمل تجاه موعد بدء المركزي الأوروبي وبريطانيا في رفع أسعار الفائدة متبعة بذلك مجلس الاحتياطي كانت الحدث الأبرز خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القادمة في حالة لم تشهد البيانات أي تحسن خلال الفترة القادمة.

وكانت نسبة الارتفاعات التي طرأت على مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم 0.1، حيث ارتفع بذلك ليستقر عند مستوى 92.51، وقد نجح المؤشر يوم الأربعاء الماضي في الوصول إلى أعلى مستوى له خلال 2018، حيث سجل وقتها 92.83، وكانت قيمة الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الأسبوعين الماضيين تعادل 4%.

ومن المقرر أن يتم اليوم إصدار تقرير التوظيف الخاص بشهر أبريل، حيث يتم إعداد التقرير بناء على المؤشرات الإضافية الخاصة بقوة سوق العمل الأمريكية وكذلك الضغوط التي تسببها معدلات التضخم.

كما تراجع مؤشر اليورو اليوم ليستقر عند 1.1970 دولار، إلا أنه بذلك يظل مرتفع فوق أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الماضية، والذي سجله يوم الأربعاء الماضي، حيث وصل إلى مستوى 1.1938.

وكانت العملة الموحدة قد سجلت يوم الخميس الماضي ارتفاع بقيمة 0.3%، حيث تجاهلت بذلك التباطؤ المفاجئ الذي طرأ على منطقة اليورو، وشهدت الفترة موجه صعود للدولار خلال الفترة الأخيرة.

ووصلت قيمة الارتفاعات التي حققتها العملة الاسترالية خلال تعاملات اليوم إلى 0.2، وبالتالي تكون ارتفعت إلى مستوى 0.7519 دولار أمريكي، وبذلك تكون قد ابتعدت عن أدنى مستوى لها سجلته خلال فترة ال11 شهر الأخيرة.

اقرأ أيضا